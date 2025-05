Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kradfahrer bei Unfall verletzt

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhren eine 61-jährige Ford-Fahrerin und ein 15- Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Magdalaer Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Mellingen. Auf Höhe eines Parkplatzes verringerte die 61- Jährige ihre Geschwindigkeit um in der Folge nach rechts auf diesen abzubiegen. Der dahinterfahrende Moped-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision verletzte sich der Jugendliche leicht an einer Hand, eine medizinische Versorgung vor Ort war allerdings nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzten 600 Euro.

