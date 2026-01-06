PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Flözlingen, Lkrs. Rottweil) Zigarettenautomat aufgebrochen und Geld sowie Zigaretten entwendet - Zeugenaufruf (06.01.2026)

Konstanz (ots)

In letzter Zeit kam es in den Landkreisen Rottweil und Tuttlingen vermehrt zu Aufbrüchen von Zigarettenautomaten - so auch in der Nacht von Montag, den 05.01.2026, auf Dienstag, den 06.01.2026. Eine unbekannte Täterschaft brach einen Zigarettenautomaten in Flözlingen in der Eschachstraße auf und entwendete sowohl Zigaretten als auch Bargeld.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten sich unter 0741/477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Jürgen Dummel
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

