Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs Konstanz) erneut schwerer Unfall auf der B33 zwischen Allensbach und Waldsiedlung Reichenau (05.01.2026)

Konstanz (ots)

Am 05.01.2026, gegen 22:50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Pkw-Lenker die B33 in Richtung Konstanz. Etwa auf Höhe der Ortschaft Hegne verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbricht die Fahrbahntrennung, gerät auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort frontal mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Pkw-Lenker. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und im weiteren Verlauf mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. In dem anderen Pkw wurden drei Personen leicht verletzt und ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 48.000,- Euro. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn war die Strecke bis 04:30 Uhr gesperrt.

