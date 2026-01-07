Polizeipräsidium Konstanz

Am Dienstag hat sich, gegen 17 Uhr, auf der Landesstraße 180 zwischen Hammereisenbach und der Anschlussstelle zur Bundesstraße 500 ein Unfall mit zwei Schwerverletzten ereignet. Zu der Frontalkollision zwischen den beiden Autofahrern kam es, als ein 34-Jähriger in einem Kleintransporter aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Aus Richtung Hammereisenbach fuhr ihm eine 21-Jähriger in einem VW entgegen. Sie konnte dem Ford Transit nicht mehr ausweichen und die beiden Wagen prallten aufeinander. Durch den heftigen Zusammenstoß verletzten sich die jeweiligen Fahrer schwer, ein 33-jähriger Beifahrer im Ford leicht. Die junge Frau musste durch die Rettungskräfte aus dem Wrack befreit werden. Sie transportierte ein Hubschrauber ins Krankenhaus. Auch der Ford-Fahrer kam in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Streckenabschnitt bis etwa 21:30 Uhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 70.000 Euro.

