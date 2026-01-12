PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach-Wahlen: 35-Jähriger attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

Grasellenbach (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend (09.01.), gegen 21.30 Uhr, in der Windhofstraße von zwei Unbekannten geschlagen und getreten sowie seines Geldbeutels samt Bargeld und persönlichen Dokumenten bestohlen. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Feld vom Tatort. Der 35-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu. Die Flüchtigen waren etwa 20 Jahre alt, sprachen fließend Deutsch und waren maskiert. Einer von ihnen hatte einen etwas dunkleren Teint und war dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 12:14

    POL-DA: Erbach: Polizei kontrolliert Spielothek/38-Jähriger per Haftbefehl gesucht

    Erbach (ots) - Im Rahmen der Kontrolle einer Spielothek im Stadtgebiet mit dem Schwerpunkt auf den Jugendschutz, überprüften Beamte der Polizeistation Erbach in der Nacht zum Montag (12.01.), gegen 0.15 Uhr, mehrere Personen in der Lokalität. Hierbei fiel den Ordnungshütern bei einem 38 Jahre alten Mann auf, ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:07

    POL-DA: Riedstadt-Leeheim: Handtasche aus Auto gestohlen

    Riedstadt (ots) - Eine 20-jährige Autofahrerin hatte ihr Fahrzeug am Freitagnachmittag (09.01.) auf einem Parkplatz an einer Reitanlage in der Straße "Auf der Mittagsweide" zwischen 15:30 und 16:30 Uhr abgestellt. Offenbar hatte sie dabei auch ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz stehen lassen. Diebe schlugen kurzerhand die Seitenscheibe des Autos ein und konnten, durch einen schnellen Griff ins Innere, die Handtasche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren