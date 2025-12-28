Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Einbrüche in Wohnhäuser in Stade und Düdenbüttel

Stade (ots)

In Stade und Düdenbüttel ist es in zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.

Zwischen Mittwoch, den 24.12., 15:00 h und Samstag, den 27.12., 20:45 h sind unbekannte Einbrecher auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Bronzeschmiede in Stade gelangt und haben zunächst einen Wintergarten geöffnet und dann eine Terrassentür aufgebrochen. Anschließend wurden im Inneren diverse Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden an diesem Tatort wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Am gestrigen Samstag sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Stade im Weizenkamp in ein dortiges Einfamilienhaus eingestiegen, nachdem vorher ein Fenster aufgehebelt werden konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung von mehreren Schränken konnten der oder die Täter dann Bargeld und Schmuck erbeuten. Der hier angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise in diesen beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215

In Düdenbüttel, in der Straße "Hinter den Höfen", haben Unbekannte am gestrigen Samstag zwischen 17:30 h und 19:30 h bei einem dortigen Einfamilienhaus eine Terassentür eingeschlagen und konnten dann so in das Wohnhaus eindringen. Bei der anschließenden Durchsuchung beider Geschosse des Hauses wurden schließlich mehrere Uhren und Schmuck entwendet. Der hier entstandene Schaden dürfte sich zunächst auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

