Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mutmaßlicher Tatverdächtiger aus Tötungsdelikt in Apensen stellt sich der Polizei - 57-jähriger in Untersuchungshaft

Stade (ots)

Am Freitag, den 19.12. gegen 08:00 h ist es in Apensen in der Stader Straße zu einem Tötungsdelikt unter mutmaßlichen Ex-Partnern gekommen.

Ein zunächst unbekannter Täter hatte zu der Zeit an der Wohnungstür des Opfers geklopft. Als die 40-jährige Wohnungsinhaberin dann die Tür aufmachte, hatte der Mann mehrfach auf sie eingestochen und war anschließend geflüchtet. Die Frau verstarb trotz aller Rettungsmaßnahmen im Buxtehuder Krankenhaus.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen erhärtete sich schnell der Tatverdacht gegen den 57-jährigen in Trennung lebenden Ex-Partner des Opfers. (Wir berichteten)

Der Mann wurde zur bundesweiten Fahndung ausgeschrieben. Dabei war der entstandene Fahndungsdruck offenbar so groß, dass der mutmaßliche Tatverdächtige sich schließlich am heutigen Vormittag nach vorheriger Absprache zusammen mit einem Rechtsanwalt beim Amtsgericht in Buxtehude gestellt hat.

Er wurde aufgrund eines bereits im Voraus durch das Amtsgericht Buxtehude auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade erlassenen Haftbefehls festgenommen und zunächst zur Polizeiinspektion nach Stade überstellt.

Hier musste er sich erkennungsdienstlichen Behandlungen und ersten Vernehmungen unterziehen. Der 57-Jährige machte dabei keine Angaben über den Tathergang und die -umstände gegenüber der Polizei.

Anschließend wurde er in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft eingeliefert.

Weitere Einzelheiten können in dem laufenden Verfahren nicht bekannt gegeben werden, die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell