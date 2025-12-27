Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte bekleben Streifenwagen in Heinbockel mit HSV-Stickern, Einbrecher in Buxtehuder Friseursalon

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

1. Unbekannte bekleben Streifenwagen mit HSV-Stickern

Während eines Polizeieinsatzes am Freitag, den 26.12. gegen 05:30 h in der Discothek Musikladen in der Dorfstraße in Heinbockel wurde der von den eingesetzten Beamten dort kurzfristig abgestellte Streifenwagen von bisher unbekannten Tätern mit einer Vielzahl von HSV-Stickern beklebt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den oder die Verursacher beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbrecher in Buxtehuder Friseursalon

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 25.12., 13:00 h und Freitag, den 26.12., 11:15 h haben unbekannte Täter in der Buxtehuder Innenstadt in der Viverstraße die Eingangstür eines dortigen Friseursalons aufgehebelt und konnten so in das Innere eindringen. Hier haben der oder die Täter dann anschließend diverses Friseurhandwerkszeug entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell