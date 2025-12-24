Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dreiste Müllentsorgung zu Weihnachten - Fenster in Horneburger Feldmark abgeladen

Stade (ots)

Vermutlich in der vergangenen Nacht haben dreiste Täter in Horneburg im Bereich Verlängerung Kiebitzweg über die Bundesstraße 73 hinaus und Blumenthal eine große Menge von alten Fenstern auf einer Wiese abgeladen.

Teilweise sind auf den Scheiben noch Reste von runden Aufklebern zu erkennen sowie orangefarbene Plisses angebracht.

Um die Müllmenge dort abzuladen, müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger möglicherweise sogar mehrfach vor Ort gewesen sein.

Gegen die Unbekannten wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Abfallrecht ermittelt. Zudem müssen sie damit rechen, das ihnen die nun fälligen Entsorgungskosten in Rechnung gestellt werden. Eine ordnungsgemäße Abgabe in einem Abfallwirtschaftszentrum wäre sicherlich deutlich billiger geworden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Fenster geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-826490 bei der Horneburger Polizei zu melden.

