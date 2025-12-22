Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 54-jähriger Staderin Opfer von Schockanruf - Geld an Unbekannten in Stader Innenstadt übergeben - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Freitag, den 19.12. gegen 13:00 h erhielt eine 54-jährige Staderin in der Stader Innenstadt in der Neuen Straße einen Anruf von einer ihr unbekannten Nummer.

Am Telefon meldete sich dann eine Frau, die sich als Kriminaloberkommissarin der Polizei Osnabrück ausgab.

Sie teilte mit, dass die Tochter der Staderin einen Autounfall in Osnabrück verursacht habe, bei dem eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. Ihre Tochter befände sich nun in U-Haft.

Sie wurde dann mit einem Mann verbunden, der angab, beim Gericht zu arbeiten. Dieser teilte mit, dass mehrere tausend Euro als Kaution nötig wären, um die Tochter vor einer Haftstrafe zu bewahren. Ein Herr vom Gericht würde sich auf den Weg machen, um das Geld bei ihr abzuholen.

Gegen 15:30 Uhr ist die Frau dann mit dem Briefumschlag mit dem Bargeld vor die Tür gegangen. Dort kam ein ihr unbekannter Mann auf sie zu und sie fragte ihn, ob er der Herr vom Gericht sei. Ohne etwas zu sagen, riss der Unbekannte ihr den Umschlag aus der Hand und ging zügig über die Neue Straße in Richtung Hökerstraße weg.

Den Mann beschreibt die Geschädigte wie folgt:

- 1,65- 1,70 m - schlank - dunkle Haare, dunkler Bart - hellhäutig - bekleidet mit einem dunklen Mantel

Der Mann am Telefon hatte dann gefragt, ob der Umschlag übergeben worden sei. Anschließend ging die Geschädigte wieder in ihre Wohnung wo sie auf Anweisung der Täter noch ca. 30 Minuten abwartete, bevor sie das nun fast 3stündige Telefonat beenden konnte.

Danach hatte die 54-jährige dann ihre Tochter angerufen und diese hatte sie über die Betrugsmasche aufgeklärt. Anschließend wurde dann die Polizei verständigt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den beschriebenen "Herrn vom Gericht" gesehen haben oder die sonstige Hinweise zu der Tat geben können. Möglicherweise haben auch Gäste des griechischen Restaurants Ecke Neue Straße/Hökerstraße, die zu der Zeit im Außenbereich saßen, etwas beobachtet.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach warnt erneut vor dieser durchaus üblichen Betrugsmasche und stellt klar:

"Keinesfalls melden sich Polizeibeamte oder Mitarbeiter der Staatsanwaltschaften und Gerichte telefonisch und fordern die Herausgabe von Geld oder Schmuck. Die Täter üben dabei immer wieder psychischen Druck aus und fordern, das Telefonat nicht zu beenden, damit keine Rückfragen bei den betroffenen Verwandten möglich sind.

Fallen Sie nicht auf derartige Schockanrufe von falschen Polizeibeamten rein und legen sie einfach auf. Informieren sie sofort die örtliche Polizei auch über den Notruf 110.

Informieren sie auch ihre Angehörigen, Freunde und Nachbarn über diese Betrugsmasche."

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell