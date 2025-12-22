Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Zigarettenautomat aufgesprengt

Stade (ots)

Am Montag, gegen 00:48 Uhr, riss ein lauter Knall Anwohner im Bereich Eckdahl 96 aus dem Schlaf.

Unbekannte Täter sprengten mit bislang unbekannten Mitteln einen Zigarettenautomaten auf. Ziel der Tat war offenbar, Zigaretten und Bargeld zu entwenden.

Durch die Detonation wurde ein in der Nähe geparkter VW Polo leicht beschädigt. Die Tatortgruppe aus Stade führte vor Ort eine Spurensuche und -sicherung durch.

Der entstandene Sachschaden sowie das erlangte Diebesgut konnten in der Nacht noch nicht beziffert werden. Hinweise zu der Tat nimmt das Kommissariat in Buxtehude unter der Telefonnummer 04161/6470 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell