Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 40-jährige Frau nach Messerangriff durch mutmaßlichen Ex-Partner im Krankenhaus verstorben

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 08:00 h ist es in Apensen in der Stader Straße zu einem Tötungsdelikt unter mutmaßlichen Ex-Partnern gekommen.

Ein zunächst unbekannter Täter hatte zu der Zeit an der Wohnungstür des Opfers geklopft. Als die 40-jährige Wohnungsinhaberin dann die Tür aufmachte, hatte der dunkel gekleidete und vermutlich maskierte Mann mehrfach auf sie eingestochen und war anschließend geflüchtet.

Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt, die Besatzung eines Rettungswagens und der AED-Gruppe der Feuerwehr Apensen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert.

Dort konnten ihr die Ärzte und das Klinikpersonal trotz sofortiger Operation nicht mehr helfen, sie erlag noch am Vormittag ihren Verletzungen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen und nach Zeugenaussagen vor Ort erhärtete sich schnell der Tatverdacht gegen den 57-jährigen in Trennung lebenden Ex-Partner und Vater der vier gemeinsamen Kinder im Alter von 6 bis 20 Jahren.

Die drei minderjährigen Kinder wurden nach der Tat zunächst durch die Polizei in Obhut genommen und werden nun durch die zuständigen Behörden und einen Notfallseelsorger betreut. Die Kinder waren zum Zeitpunkt der Tat nicht mit in der Wohnung.

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter und seinem Fluchtfahrzeug, an der Streifenwagen aus diversen umliegenden Dienststellen beteiligt sind, läuft auf Hochtouren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell