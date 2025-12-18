Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Jork sucht Unfallzeugen

Stade (ots)

Bereits am Freitag, den 28.11. ist es gegen 12:40 h in Jork in der Borsteler Reihe zu einem Verkehrsunfall direkt vor der dortigen Polizeidienststelle zwischen REWE-Parkplatz und Michelsen gekommen, für den die Ermittler jetzt Zeugen suchen.

Zu der Zeit war eine 57-jährige Radfahrerin aus Jork vom Gehweg Marschdamm auf die Fahrbahn gefahren um die Kreisstraße zu überqueren. Dabei wurde sie dann von dem Mercedes eines 28-jährigen Fahrers aus Hamburg erfasst, der aus der Straße "Zum Gräfenhof" nach links auf die Kreisstraße einbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Kopfverletzungen zu. Sie musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Da der Unfallhergang durch unterschiedliche Schilderungen noch nicht gänzlich geklärt ist, sucht die Polizei jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können oder die entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-913830 bei der Jorker Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell