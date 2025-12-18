Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe entwenden Vasen von Stader Friedhof

Stade (ots)

Zwischen dem 01. und 29. November diesen Jahres haben Unbekannte den Friedhof in der Harburger Straße in Stade betreten und dort von mindestens zwei Grabstellen die fest mit den jeweiligen Grabsteinen verbundenen Kupfervasen abgesägt und entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

