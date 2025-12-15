Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen in Stader Kiosk in der Innenstadt ein, LKW prallt im Begegnungsverkehr mit PKW in Ritsch zusammen - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen in Stader Kiosk in der Innenstadt ein

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23:00 h und 03:30 h in der Stader Innenstand am Platz "Am Sande" an einen dortigen Kiosk gelangt und haben ein Fenster eingeschlagen. So in das Innere eingedrungen wurden mehrere hundert Euro Bargeld sowie diverse Tabakwaren entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. LKW prallt im Begegnungsverkehr mit PKW in Ritsch zusammen - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am heutigen Vormittag gegen 08:30 h ist es in Drochtersen-Ritsch auf der Ritschermoorstraße zu einem Unfall gekommen für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Ein bisher unbekannter Fahrer einer roten LKW-Zugmaschine mit Auflieger war zu der Zeit auf der Ritschermoorstraße in Richtung Ritsch unterwegs. In Höhe "Landernweg" fuhr der Fahrer dann nicht weit genug rechts und streifte im Vorbeifahren den entgegenkommenden Opel-Zafira einer 34-jährigen Fahrerin aus Freiburg.

Diese hatte dann kurz nach der Kollision angehalten und auf den Verursacher gewartet. Dieser war dann aber weitergefahren ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Bei dem Unfall wurde die gesamte linke Fahrzeugseite des schwarzen Opel zerkratzt und ein Spiegel abgebrochen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Als wichtige Zeuge kommt noch ein PKW-Fahrer in Frage, der hinter dem LKW gefahren war.

Dieser und andere Zeugen sowie der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell