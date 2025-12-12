PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 57-jährige Radfahrerin von Transporterfahrer übersehen und schwer verletzt

  • Bild-Infos
  • Download

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen kurz nach 06:00 h ist es in Stade in der Harburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Zu der Zeit befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Stade den Berliner Platz und wollte nach links auf die Harburger Straße abbiegen.

Dabei übersah er dann offenbar die von links kommende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen.

Die 57-jährige Staderin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Der Transporterfahrer blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

