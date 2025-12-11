PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Buxtehude sucht Täter und Zeugen von schwerer Körperverletzung

Stade (ots)

Am Montag, den 08.12.2025, gegen 17:50 Uhr, wurden auf dem Gehweg der Gildestraße in Buxtehude zwei bisher unbekannte junge Frauen von dem späteren Täter angeschrien und körperlich bedrängt.

Ein couragierter, zufällig vorbeikommender 43-jähriger Buxtehuder stellte den Täter daraufhin zur Rede. Der Täter lief daraufhin auf den Mann zu und schlug diesem unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer stürzte zu Boden. Anschließend schlug der Täter mehrfach mit der Faust auf das Opfer ein - auch noch als dieses am Boden lag.

Der unbekannte Täter flüchtete danach in Richtung Bahnhof Buxtehude.

Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen, musste ins Elbeklinikum eingeliefert und intensivmedizinisch behandelt werden.

Die Ermittler fragen jetzt: "Wer hat das Tatgeschehen beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter oder den bedrängten unbekannten Frauen machen?"

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können sowie die beiden bedrängten Frauen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren