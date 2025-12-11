Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Buxtehude sucht Täter und Zeugen von schwerer Körperverletzung

Stade (ots)

Am Montag, den 08.12.2025, gegen 17:50 Uhr, wurden auf dem Gehweg der Gildestraße in Buxtehude zwei bisher unbekannte junge Frauen von dem späteren Täter angeschrien und körperlich bedrängt.

Ein couragierter, zufällig vorbeikommender 43-jähriger Buxtehuder stellte den Täter daraufhin zur Rede. Der Täter lief daraufhin auf den Mann zu und schlug diesem unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer stürzte zu Boden. Anschließend schlug der Täter mehrfach mit der Faust auf das Opfer ein - auch noch als dieses am Boden lag.

Der unbekannte Täter flüchtete danach in Richtung Bahnhof Buxtehude.

Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen, musste ins Elbeklinikum eingeliefert und intensivmedizinisch behandelt werden.

Die Ermittler fragen jetzt: "Wer hat das Tatgeschehen beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter oder den bedrängten unbekannten Frauen machen?"

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können sowie die beiden bedrängten Frauen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell