Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Horneburger Polizei sucht unfallbeteiligten Radfahrer

Stade (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 03.12.25 kam es in Nottensdorf, Alte Dorfstraße Höhe Hausnummer 9 gegen 19:30 h zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem jugendlichen Radfahrer, der auf dem Gehweg gefahren sein soll.

Beide stürzten dabei zu Boden. Der Radfahrer hatte anschließend der verletzten Fußgängerin, einer 70-jährigen Frau aus Nottensdorf, noch aufgeholfen, sich aber dann ohne Angabe seiner Personalien vom Unfallort entfernt.

Der Radfahrer wird als etwa 15 Jahre alt, etwa 165 bis 170 cm groß, mit braunen gelockten kurze Haaren und ein spitz zulaufendem Kinn beschrieben. Er trug zur Unfallzeit eine dunkle Winterjacke. Sein Fahrrad hatte keine Schutzbleche.

Zeugen sowie der Radfahrer werden gebeten, sich bei der Polizeistation Horneburg unter 04163-828950 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell