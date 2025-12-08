Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Apensener REWE-Getränkemarkt erbeuten Zigaretten und Alkohol, Fünf Fahrzeugführer mit Alkohol am Steuer in den letzten Tagen erwischt, Baucontainer in Jork aufgebrochen

Stade (ots)

1. Einbrecher in Apensener REWE-Getränkemarkt erbeuten Zigaretten und Alkohol

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:30 h in Apensen in der Beckdorfer Straße nach dem Aufhebeln einer Fensterscheibe im Eingangsbereich des REWE-Getränkemarktes in das Innere der Geschäftsräume eingedrungen. Hier wurden dann von ihnen diverse Zigarettenstangen und Alkoholflaschen erbeutet. Die genauer Schadenhöhe steht zur Zeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Fünf Fahrzeugführer mit Alkohol am Steuer in den letzten Tagen erwischt

Polizeibeamte aus Stade und Buxtehude haben in den letzten Tagen fünf Fahrzeugführer mit Alkohol am Steuer erwischt. Am Freitag, den 05.12., gegen kurz vor 23:00 h wurde im Mühlenweg in Buxtehude ein 25-jähriger Mercedesfahrer angetroffen, bei dem bei der anschließenden Kontrolle ca. 1,6 Promille Atemalkohol festgestellt wurde. In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 04:20 h wurde in Heinbockel in der Dorfstraße ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus Osten einer Kontrolle unterzogen. Eine Atemalkoholprüfung konnte vor Ort nicht durchgeführt werden. Am Samstag gegen 19:15 h wurde in Drochtersen in der Theisbrügger Straße ein 58-jähriger Mann aus Drochtersen kontrolliert, der mit seinem Opel unterwegs war. Bei ihm stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von ca. 2,0 Promille fest. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen kurz vor 01:20 h wurde in Neukloster in der Cuxhavener Straße ein 38-jähriger Rollerfahrer aus Neu Wulmstorf angehalten. Auch hier war eine Atemalkoholprüfung trotz deutlicher Alkoholisierung nicht möglich. Am Sonntagnachmittag gegen kurz vor 16:00h fiel schließlich in Westerjork ein 58-jähriger Skodafahrer auf. Bei ihm ergab die Atemalkoholkontrolle einen Wert von über 1,4 Promille.

Alle fünf Fahrer musste sich nach den Kontrollen einer Blutprobe unterziehen und ihre Führerscheine wurden sichergestellt.

Gegen sie wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Die Kontrollen der Polizei zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der damit verbundenen Senkung der Unfallzahlen mit verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmern werden fortgesetzt.

3. Baucontainer in Jork aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Unbekannte haben am Wochenende zwischen Freitag, den 05.12., 17:00 h und heute Morgen, 06:15 h in Jork im Struckweg eine dortige Baustelle zur Erschließung des Wohngebietes "Struckweg" betreten und dort dann drei Baucontainer geknackt. Aus diesen konnten der oder die Täter dann diverse Baugeräte und Werkzeuge entwenden und damit unbemerkt flüchten. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162- 913830.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell