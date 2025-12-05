Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Renault Megane in Stade

Stade (ots)

Unbekannte Täter haben in Stade in der Altländer Straße einen dort vorübergehend im Seitenbereich zu einer Einfahrt eines landwirtschaftlichen Weges abgestellten grauen Renault entwendet.

Der PKW war dort nach einer Fahrzeugkontrolle durch die Polizei am 22.11.2025 abgestellt worden. Am 02.12. wurde der PKW dort zuletzt gesehen und anschließend offenbar durch Unbekannte mitgenommen.

Zu dem grauen Renault Megane gehören die Kennzeichen HL-QD 158. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell