Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrerin prallt gegen Sparkassengebäude in Himmelpforten

Stade (ots)

Am heutigen frühen Nachmittag gegen 14:00 h ist es in Himmelpforten in der Poststraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 75-jährige Fahrerin eines Skoda-Yeti aus Deinste hatte dort beim Einparken an der Kreissparkasse offenbar das Fas- und Bremspedal verwechselt und war dann mit ihrem Auto gegen die Hauswand geprallt.

Dabei wurde ihr Fahrzeug erheblich beschädigt, das Gebäude blieb unbeschädigt.

Die Fahrerin blieb ebenfalls bis auf einen Schrecken unverletzt.

Die eingesetzten Feuerwehrleute der Ortswehr Himmelpforten sicherten das Unfallfahrzeug ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

