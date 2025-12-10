Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Verkehrsunfall auf Bundesstraße 73 in Buxtehude sorgt für Verkehrsprobleme

Stade (ots)

Am gestrigen frühen Nachmittag ist es gegen 14:50 h auf der Bundesstraße 73 zwischen Buxtehude und Neukloster zu einem Verkehrsunfall gekommen, der für erhebliche Verkehrsprobleme gesorgt hat.

Zu der Zeit war ein 46-jähriger Fahrer eines Fiat aus Buxtehude auf der B 73 in Richtung Buxtehude unterwegs und dann wegen Unaufmerksamkeit im stockenden Verkehr auf den vor ihm fahrenden VW eines 26-jährigen Fahrers aus Neuenkirchen aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der VW auf die Gegenfahrbahn geschoben und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden VW-Golf einer 83-jährigen Fahrerin aus Jork zusammen. Anschließend prallte noch der Audi eines 70-jährigen Fahrers aus Schleswig-Holstein auf ihr Auto, weil dieser nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte.

Bei dem Unfall wurde der 26-Jährige leicht verletzt und konnte vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden, die 83-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert werden.

Die Feuerwehren aus Neukloster und Hedendorf wurden alarmiert. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufenden Betriebsstoffe auf.

Alle vier Fahrzeuge blieben schwer beschädigt auf der Bundesstraße stehen und blockierten den Verkehr. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Die Bundesstraße musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme und spätere Reinigung der Fahrbahn bis in die Abendstunden zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Nachmittags- und Feierabendverkehr rund um Buxtehude.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell