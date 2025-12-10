Polizeiinspektion Stade

POL-STD: E-Auto in der Nacht in Stade vollständig ausgebrannt, Unbekannter beschädigt Scheibe der Eingangstür am Kreishaus, LKW-Fahrer beschädigt einen Gebäudeeingang - Polizei sucht wichtige Zeugen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

1. E-Auto in der Nacht in Stade vollständig ausgebrannt

In der vergangenen Nacht gegen kurz vor 02:30 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein brennendes Fahrzeug in Stade in der Horststraße gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand der PKW bereits vollständig in Flammen. Die eingesetzten Feuerwehrleute des 2. Zuges der Feuerwehr der Hansestadt Stade konnten das Fahrzeug schließlich ablöschen, der rein elektrisch angetriebene Mercedes EQA wurde bei dem Brand aber total zerstört. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der bisher noch unklaren Brandursache aufgenommen.

Evtl. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Feuer gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102212 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Unbekannter beschädigt Scheibe der Eingangstür am Kreishaus - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Donnerstag, den 04.12. wurde gegen 18:50 h von einer Mitarbeiterin im Kreishaus ein lauter Knall gehört. Als diesem Fall nachging, wurde festgestellt, dass ein Unbekannter die Glasscheibe der Eingangstür des Kreishauses beschädigt hatte. Eine Person konnte zunächst nicht mehr gesehen werden. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Die Polizei sucht jetzt zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-647115 bei der Stader Polizei zu melden.

3. LKW-Fahrer beschädigt beim Rückwärtsfahren einen Gebäudeeingang - Polizei sucht wichtige Zeugen

Ebenfalls am vergangenen Donnerstag hat nach Zeugenaussagen ein 55-jähriger Fahrer eines Getränke-LKW aus Bremerhaven beim Rangieren in der Stader Innenstadt in der Salzstraße vermutlich rückwärts einen Gebäudeeingang touchiert und beschädigt. Der angerichtete Schaden wird dabei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Anschließend ist er dann weggefahren ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Durch aufmerksame Zeugen konnte eine Hausbewohnerin dann die Polizei informieren und diese den Fahrer noch in Stade feststellen. Da dieser angab, von dem Unfall nicht mitgebkommen zu haben, ist die Polizei jetzt auf den Zeugen angewiesen, der nach dem Vorfall ein Video vom Haus und dem LKW gemacht hat.

Dieser wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden und den Ermittlern das Video zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell