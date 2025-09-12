PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 69-Jähriger aus Oberursel vermisst

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

69-Jähriger aus Oberursel vermisst,

Oberursel, Donnerstag, 11.09.2025

(da)Seit Donnerstagabend wird der 69-jährige Heinz Armin Thormann aus Oberursel vermisst. Er verließ gegen 17 Uhr ein Wohnheim in der Oberurseler Innenstadt und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Zuletzt wurde er gegen 19.10 Uhr am Bahnhof in Neu-Anspach gesehen. Herr Thormann nutzt gerne den Bahnverkehr, bestimmte Anlaufpunkte sind jedoch nicht bekannt. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist er auf medizinische Hilfe angewiesen. Er ist circa 1,80 Meter groß, wiegt etwa 90 Kilogramm und war zuletzt mit einer grauen Hose, einem grauen Pullover und einem roten Lederhelm bekleidet. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

