POL-STD: Brand im Dachgeschoss eines Fachwerkhauses im Alten Land, Einbrecher in Harsefeld erbeuten 30 Sätze Reifen und Felgen

Polizeiinspektion Stade

Brand im Dachgeschoss eines Fachwerkhauses im Alten Land, Einbrecher in Harsefeld erbeuten 30 Sätze Reifen und Felgen

Stade

1. Brand im Dachgeschoss eines Fachwerkhauses im Alten Land

Am gestrigen frühen Freitagabend gegen kurz nach 18:00 h wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Feuer im Dachgeschoss eines derzeit unbewohnten Fachwerkhauses im historischen Jorker Ortskern im Alten Land gemeldet.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in der Straße "Am Fleeth" war bereits von weitem der Qualm aus dem Dachbereich des Gebäudes zu sehen.

Durch den schnellen Löscheinsatz der ca. 140 alarmierten Feuerwehrleute aus den Ortswehren Jork, Borstel, Ladekop, Estebrügge, Königreich, Hove, dem 1.Zug der FFW Buxtehude und einer weitere Drehleiter der FFW Stade konnte das Feuer schließlich im Laufe des Abends unter Kontrolle gebracht und in der Nacht gelöscht werden.

Ein weiteres Ausbreiten des Brandes sowie ein Übergreifen auf benachbarte Häuser konnte so verhindert werden.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der vorsorglich eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen.

Nach ersten Ermittlungen von Polizeibeamten aus Buxtehude sowie Tatortermittlern aus Stade war der Brand vermutlich aus bisher ungeklärter Ursache in einem Badezimmer im Obergeschoss des in Sanierung befindlichen Gebäudes ausgebrochen und hatte sich schließlich auf den Dachstuhl ausgebreitet.

Genaue Ergebnisse werden nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in der nächsten Woche anlaufen werden.

Der angerichtete Sachschaden wird nach ersten Schätzungen von Feuerwehr und Polizei auf ca. 300.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Jorker Ortskern weiträumig voll gesperrt.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbrecher in Harsefeld erbeuten 30 Sätze Reifen und Felgen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bisher unbekannte Einbrecher in Harsefeld in der Klaus-Ahrens-Straße auf das Grundstück eines dortigen Gewerbebetriebes gelangt und haben die Metalltür einer Lagerhalle aufgehebelt.

Aus dem Inneren des Lagerbereiches wurden von dem oder den Tätern dann ca. 30 Sätze Reifen mit Felgen entwendet und anschließend mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger abtransportiert.

Der angerichtete Schaden wird auf eine Summe von ca. 40.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Polizeistation Harsefeld zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell