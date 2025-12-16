Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter fährt im Vorbeifahren Spiegel von parkendem Auto ab und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am Freitag, den 12.12.25 gegen kurz vor 08:00 h ist es in Harsefeld in der Herrenstraße zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Zu der Zeit stand eine 71-jährige Fahrerin eines weinroten Ford Fiesta aus Bargstedt mit ihrem 17-jährigen Enkel im Auto auf dem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 9b.

Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen PKW fuhr dann an dem stehenden Fahrzeug vorbei ohne ausreichend Seitenabstand einzuhalten und touchiert dabei den linken Außenspiegel des Fiesta.

Dieser wurde dabei erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ohne sich aber weiter um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt den Fahrer des weißen Verursacherfahrzeuges und Zeugen, die den Vorfall gesehen oder sich möglicherweise das Kennzeichen des weißen PKW gemerkt haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizei zu melden.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell