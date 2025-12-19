Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Jork sucht Unfallzeugen - Konkretisierung, Polizei und Zoll kontrollieren in Buxtehude über 100 Fahrzeuge - Autofahrer unter Drogen unterwegs, Zwei Autofahrer mit Alkohol am Steuer erwischt

Stade

1. Polizei Jork sucht Unfallzeugen - Konkretisierung

Bereits am Freitag, den 28.11. ist es gegen 12:40 h in Jork in der Borsteler Reihe zu einem Verkehrsunfall direkt vor der dortigen Polizeidienststelle zwischen REWE-Parkplatz und Michelsen gekommen, für den die Ermittler jetzt Zeugen suchen.

Dort war eine 57-jährige Radfahrerin aus Jork von dem Mercedes eines 28-jährigen Fahrers aus Hamburg erfasst und beim anschließenden Sturz verletzt worden. (Wir berichteten)

Die Ermittler bitten jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Auskunft darüber geben können, wo und wie die beiden Unfallbeteiligten gefahren sind, sich unter der Rufnummer 04162-913830 zu melden.

2. Polizei und Zoll kontrollieren in Buxtehude über 100 Fahrzeuge - Zwei Autofahrer unter Drogen am Steuer unterwegs

Am gestrigen Abend haben Polizeibeamte aus Buxtehude und Stade sowie Zollbeamte in einer Kontrollaktion in Buxtehude in der Harburger Straße über 100 Fahrzeuge angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Neben diversen Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden auch zwei Autofahrer erwischt, die unter Drogen am Steuer unterwegs waren. Der 34-jährige Skodafahrer aus Buxtehude und der 38-jährige Mercedesfahrer aus Hamburg, der zudem auch noch ohne Führerschein unterwegs war, mussten sich anschließend einer Blutprobe unterziehen und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Durch Zollbeamte konnte in einem Fahrzeug eine unerlaubte Menge Zigaretten und Alkohol sowie nicht zugelassenes Rattengift aufgefunden und sichergestellt werden. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Kontrollen der Polizei zur Feststellung von Drogen und Alkohol am Steuer und der damit verbundenen Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Senkung der Unfallzahlen mit Verletzten oder sogar Getöteten werden fortgesetzt.

3. Zwei Autofahrer mit Alkohol am Steuer in Stade erwischt

In der vergangenen Nacht haben Polizeibeamtete in Stade zwei Autofahrer mit Alkohol am Steuer erwischt. Gegen 21:40 h wurde in der Hansestraße ein 47-jähriger Fahrer eines Mietwagens aus den Niederlanden angehalten. Später in der Nacht gegen 02:15 h wurde dann noch in der Pommernstraße ein 42-jähriger Mann aus Litauen mit seinem Audi A 4 Avant angehalten. Beide Fahrer hatten eine Atemalkoholkonzentration von über 0,6 Promille.

Da es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell