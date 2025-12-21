Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Baucontainer in Großenwöhrden und Weihnachtsmarktstand in Stade

Stade (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag, den 18.12., 16:00 h bis Samstag, den 20.12., 10:00 h in Großenwöhrden in der Straße "Am Rönndeich" auf eine dortige Baustelle gelangt und haben bei einem dort abgestellten Baucontainer aufgebrochen.

Aus diesem wurde anschließend ein Monitor und ein Radio entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter 04144-606080.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bisher unbekannter Täter gegen 02:35 h einen Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt in der Stader Innenstadt auf dem Bürgermeister-Dabelow-Platz Ecke Hökerstraße aufgebrochen und dann daraus eine Wechselgeldkasse mit einer geringen Menge Bargeld entwendet.

Der Einbrecher wird mit 20 bis 25 Jahre alt, ca. 165 cm groß und bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke und einem ins Gesicht gezogenen Schal beschrieben.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell