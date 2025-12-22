PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Horneburg: Einbruch in Bäckereifiliale

Stade (ots)

Am Sonntag, zwischen 04:40 Uhr und 05:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale im Gebäude eines Supermarktes ein und entwendeten Bargeld. Der Tatort befindet sich in der Straße Am Poggenpohl in Horneburg, neben dem Feuerwehrgerätehaus.

Für den Einbruch führten die Täter Flexarbeiten durch, sodass es zu einem entsprechenden Lärm gekommen sein dürfte. Der entstandene Sachschaden übersteigt offenbar den Wert des erlangten Diebesgutes. Die Tatortgruppe aus Stade führte vor Ort eine Spurensuche und -sicherung durch.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04161 / 6470.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

