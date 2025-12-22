POL-STD: Freiburg (Elbe) - Einbruch in Vereinsheim
In der Zeit zwischen Samstag, 18:45 Uhr, und Sonntag, 10:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände des MTV Freiburg am Mühlenweg. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten mehrere Spendendosen sowie eine Musikbox. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 04141 / 1020 zu melden.
