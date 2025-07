BPOL NRW: Fahndungserfolge - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Am 13. Und 14. Juli führten Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof und am Dortmunder Flughafen Personen- sowie Einreisekontrollen durch. Dabei stellten die Beamten zwei Männer fest, welche bereits gesucht wurden.

Am 13. Juli gegen 16:30 Uhr überprüften Uniformierte am Hauptbahnhof Essen einen eritreischen Staatsangehörigen. Dieser führte keine Ausweisdokumente mit sich und daher begleitete er die Einsatzkräfte zur Bundespolizeiwache. Dort offenbarte die Überprüfung der Fingerabdrücke eine offene Fahndungsausschreibung zur Festnahme.

Gegen den 26-Jährigen bestand ein gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot nach einer erfolgten Zurückweisung in die Niederlande im März 2025.

Die Bundespolizisten nahmen den Wohnungslosen vorläufig fest und informierten die Ausländerbehörde sowie die Landespolizei in Essen.

Anschließend fertigten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Aufenthalts und brachten den Mann in das zentrale Polizeigewahrsam in Essen. Die weiteren Maßnahmen erfolgten von dort durch die zuständige Ausländerbehörde.

Am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr stellten Beamte bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Chisinau einen Rumänen.

Nach Vorlage seines Reisepasses entdeckten die Uniformierten einen offenen Haftbefehl.

Die Staatsanwaltschaft Münster fahndete nach dem 40-Jährigen. Wegen Diebstahls muss der nicht in der Bundesrepublik wohnhafte entweder 450 Euro (zuzüglich 93,60 Euro Kosten) zahlen oder eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Der Mann bezahlte den erforderlichen Betrag und die Beamten gestatteten ihm anschließend die Einreise.

