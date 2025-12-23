PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizistinnen und Polizisten übergeben Geschenke zu Weihnachten

Stade (ots)

Die Vorweihnachtszeit ist leider nicht für alle Bürger/-innen eine besinnliche und schöne Zeit. Es ist auch eine Zeit der Eigentums- und Gewaltkriminalität.

In diesen Zeiten haben sich die Kollegen/Kolleginnen des Polizeikommissariats Buxtehude und der dazugehörigen Polizeistationen überlegt, bewusst etwas Gutes zu tun und ein Zeichen zu setzen.

In Kooperation mit dem örtlichen Caritasverband haben sie einen "Wünschebaum" im PK Buxtehude organisiert.

Der jährliche Weihnachtsbaum auf der Wache des Kommissariats wurde dieses Jahr nicht nur mit Kugeln und Kerzen, sondern auch mit selbstgebastelten Sternen geschmückt. Auf jedem dieser Sterne stand ein Kinderwunsch. Von Malbuch, über Stofftier bis hin zu Bekleidungsgutscheinen wurde viel gewünscht.

Binnen 24 Stunden waren alle Sterne vom Baum verschwunden und die fleißigen Wichtel und Elfen des Weihnachtsmanns sind losgezogen, um die Wünsche zu erfüllen. Danach wurden die bunt verpackten Geschenke unter dem Weihnachtsbaum gesammelt.

Bis heute, am Tag vor Heiligabend, die Geschenke gesammelt an Frau Laabs, Geschäftsführerin Caritasverband LK Stade, übergeben werden konnten.

"Wir wünschen allen Kindern ein schönes Weihnachtsfest"

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade

