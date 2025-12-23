Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofenster in Stade mit Gullideckel eingeschlagen und Fahrzeug durchsucht - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat in der vergangenen Nacht zwischen 21:00 h und 04:45 h in Stade in der Grünendeicher Straße auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt bei einem dort geparkten VW Passat mit einem Gullideckel eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos konnte der Täter dann eine Geldbörse und eine Geldkassette mit Menge Bargeld sowie Papieren erbeuten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell