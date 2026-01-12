PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Im Streit mit Pfefferspray verletzt

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (11.01.) hielt sich ein 19-jähriger im Bereich der Centralstation im Carré auf. Im Eingangsbereich kam es gegen 01:00 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit mit einem bislang unbekannten Täter. Dieser zog im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung ein Pfefferspray und sprühte damit in Richtung des jungen Mannes. Der wurde dadurch verletzt und musste durch den herbeigerufenen Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Sein Kontrahent, der nach dem Angriff in unbekannte Richtung flüchtete, konnte noch beschrieben werden als männlich, etwa 1,80 Meter groß mit lockigen, braun-orangenen Haaren. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

