Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Mehrere Autos durch Brand beschädigt

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (13.1.) meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 2 Uhr ein Fahrzeugbrand in der Parkstraße. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr befand sich ein Fahrzeug bereits in Vollbrand. Aufgrund der Hitzeentwicklung platzten die Reifen des Autos, wodurch es zu mehreren lauten Knallen kam. Zudem wurden zwei angrenzende Autos durch das Ausbreiten des Feuers in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte es im Anschluss. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

