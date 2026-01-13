Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Mehrere Autos durch Brand beschädigt

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (13.1.) meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 2 Uhr ein Fahrzeugbrand in der Parkstraße. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr befand sich ein Fahrzeug bereits in Vollbrand. Aufgrund der Hitzeentwicklung platzten die Reifen des Autos, wodurch es zu mehreren lauten Knallen kam. Zudem wurden zwei angrenzende Autos durch das Ausbreiten des Feuers in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte es im Anschluss. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell