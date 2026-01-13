POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Einbruch in Kiosk
Zeugen gesucht
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen am Montagabend (12.1.) einen Kiosk in der Lortzingstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gegen 20.30 Uhr durch ein Schaufenster gewaltsam Zutritt in das Geschäft. Aktuellen Erkenntnissen zufolge betraten sie zwar den Kiosk, jedoch flüchteten sie in unbekannte Richtung ohne Beute gemacht zu haben. Die Einbrecher sollen mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein.
Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
