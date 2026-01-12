PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Gestohlene E-Bikes bei Kontrolle sichergestellt

Augsburg (ots)

A8 / AS Adelzhausen / FR München - Am Freitag (09.01.2026) fuhr ein 37-jähriger Mann mit einem Auto und Anhänger auf der A8 in Fahrtrichtung München. Die Polizei stellte bei der Kontrolle an der Anschlussstelle Adelzhausen gestohlene E-Bikes fest.

Gegen 19.45 Uhr kontrollierte die Polizei das Fahrzeuggespann. Die Polizeibeamten entdeckten dabei fünf E-Bikes mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich. Vier E-Bikes davon wurden bereits als gestohlen gemeldet. Zudem stellten die Beamten fest, dass an dem Anhänger ein falsches Kennzeichen angebracht wurde und der Anhänger nicht zugelassen ist.

Die Polizei stellte die E-Bikes und das Kennzeichen des Anhängers sicher. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde unterbunden. Der 37-Jährige wurde für die weiteren Ermittlungen zur Dienststelle gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Hehlerei und Urkundenfälschung gegen den 37-Jährigen.

Der 37-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

