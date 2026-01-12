Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Samstag (10.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Waxensteinstraße.

Gegen 17.45 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Transporter ein geparktes Wohnmobil der Marke Fiat. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der unbekannte Fahrer flüchtete anschließend.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell