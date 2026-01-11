PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brandfall

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Freitag (09.01.2026) kam es zu einem Buschfeuer im Süden des Reeseparks.

Gegen 23.15 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über ein Buschfeuer bei der Polizei ein. Offenbar branden dabei über 100 Quadratmeter Schilfgras ab. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Ursache ist bislang unklar. Der Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun zu dem Brandfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

