Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

In Geschäftsräume eingebrochen

In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer Bäckerei in der Charlottenstraße eingebrochen. Der oder die Unbekannten hebelten eine Türe auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Hier öffneten sie diverse Schränke und Schubladen und durchsuchten diese offenbar nach Wertvollem. Nach derzeitigem Stand wurden sie dabei jedoch nicht fündig, nachdem die Räume aktuell leer stehen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, denen im Umfeld des Objekts Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Immenstaad

In Ferienwohnung eingebrochen

In eine Ferienwohnung haben insgesamt fünf Personen am späten Sonntagnachmittag in der Seestraße West eingebrochen. Eine Zeugin hatte Licht in den derzeit leerstehenden Räumen in einem Gästehaus bemerkt und bei der Nachschau das Quintett festgestellt. Während drei der Personen flüchteten, gelang es, einen 61-Jährigen und einen 13-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Wie sich herausstellte, hatten sich die Tatverdächtigen zuvor Zugang zum Büro der Wohnanlage verschafft und dort neben dem Schlüssel zur Ferienwohnung auch diverse Lebensmittel gestohlen. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Kressbronn am Bodensee

Scheibe an Bankfiliale beschädigt

Ein Unbekannter hat am Sonntag vermutlich mit einem Stein eine Scheibe der Bankfiliale in der Hauptstraße eingeschlagen und Sachschaden von rund 1.500 Euro verursacht. Es handelte sich dabei um eine Außenscheibe zum Kundenbereich. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise auf den Verursacher sowie zur Tat geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog und Pauline Heidt
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

