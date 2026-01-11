PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (09.01.2026) kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 37-Jährigen in der Fuggerstraße.

Gegen 19.15 Uhr gerieten der 37-Jährige und ein 16-Jähriger in Streit. Der 24-Jährige kam hinzu. In der Folge schlug der 37-Jährige den 24-Jährigen offenbar in das Gesicht. Es entwickelte sich eine gegenseitige körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 37-Jährigen und dem 24-Jährigen. Die eingetroffenen Beamten fixierten den 37-Jährigen und erteilten einen Platzverweis für den Königsplatz.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Der 37-Jährige besitzt die italienisch und brasilianische Staatsangehörigkeit, der 24-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit und der 16-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

