Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Freitag (09.01.2026) kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 37-Jährigen in der Fuggerstraße.
Gegen 19.15 Uhr gerieten der 37-Jährige und ein 16-Jähriger in Streit. Der 24-Jährige kam hinzu. In der Folge schlug der 37-Jährige den 24-Jährigen offenbar in das Gesicht. Es entwickelte sich eine gegenseitige körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 37-Jährigen und dem 24-Jährigen. Die eingetroffenen Beamten fixierten den 37-Jährigen und erteilten einen Platzverweis für den Königsplatz.
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.
Der 37-Jährige besitzt die italienisch und brasilianische Staatsangehörigkeit, der 24-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit und der 16-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell