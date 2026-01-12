Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (10.01.2026) versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter erfolglos Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Pranthochstraße zu verschaffen.

In der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr versuchten der oder die Täter ins Haus zu gelangen und beschädigten dabei die Haus- sowie die Kellertür. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Täter gelangen nicht ins Gebäude.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Innenstadt - In der Zeit von Freitag (09.01.2026), 17.00 Uhr bis Samstag (10.01.2026), 13.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Friedrich-List-Straße.

Die Täter beschädigten die Wohnungstür und durchsuchten anschließend die Räume. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

