POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Hammerschmiede - Am Samstag (10.01.2026) fuhr ein 24-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der Hammerschmiede über die Mühlhauser Straße bis nach Affing.

Gegen 00.20 Uhr stelle eine Polizeistreife den 24-Jährigen fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit samt Mitfahrerin unterwegs war. Zudem geriet der 24-Jährige mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Die Beamten kontrollierten den 24-Jährigen anschließend, unterbanden die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

