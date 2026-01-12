Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen
Augsburg (ots)
Hammerschmiede - Am Samstag (10.01.2026) fuhr ein 24-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der Hammerschmiede über die Mühlhauser Straße bis nach Affing.
Gegen 00.20 Uhr stelle eine Polizeistreife den 24-Jährigen fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit samt Mitfahrerin unterwegs war. Zudem geriet der 24-Jährige mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Die Beamten kontrollierten den 24-Jährigen anschließend, unterbanden die Weiterfahrt und beschlagnahmten den Führerschein.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 24-Jährigen.
Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell