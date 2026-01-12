PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (10.01.2026) belästige ein 25-Jähriger mehrere Passanten. Zudem leistete er unter anderem Widerstand und beleidigte Polizeibeamte. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 16.30 Uhr machte eine Passantin Polizeibeamte auf den 25-Jährigen aufmerksam. Dieser belästigte und beleidigte mehrere Passanten. Bei der Kontrolle durch die Polizeibeamten zeigte sich der 25-Jährige unkooperativ, versuchte in Richtung der Beamten zu spucken und beleidigte diese mehrfach. Der 25-Jährige leistet Widerstand gegen die Beamten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Die Beamten nahmen den 25-Jährigen in Gewahrsam.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 25-Jährigen. Der 25-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 16:42

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Samstag (10.01.2026) fuhr ein 24-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der Hammerschmiede über die Mühlhauser Straße bis nach Affing. Gegen 00.20 Uhr stelle eine Polizeistreife den 24-Jährigen fest, als dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit samt Mitfahrerin unterwegs war. Zudem geriet der ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 16:41

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Samstag (10.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Waxensteinstraße. Gegen 17.45 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Transporter ein geparktes Wohnmobil der Marke Fiat. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der unbekannte Fahrer flüchtete anschließend. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 16:41

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (10.01.2026) versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter erfolglos Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Pranthochstraße zu verschaffen. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr versuchten der oder die Täter ins Haus zu gelangen und beschädigten dabei die Haus- sowie die Kellertür. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Täter gelangen nicht ins ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren