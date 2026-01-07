PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Rauchmelder deckt mehr als nur verbranntes Essen auf

POL-OS: Quakenbrück: Rauchmelder deckt mehr als nur verbranntes Essen auf
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Osnabrück (ots)

Ein Feuerwehreinsatz wegen angebrannten Essens führte am späten Dienstagabend zur Entdeckung einer Cannabisplantage. Gegen 22 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhaus an der Straße Am Tannenwald gerufen, nachdem dort eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Vor Ort verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zur Wohnung und stellte eine deutliche Rauchentwicklung fest. Ursache war offenbar vergessenes Essen im Backofen. Der Bewohner des Hauses war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Nachdem das angebrannte Essen aus der Wohnung entfernt und die Räume kontrolliert worden waren, stießen die Einsatzkräfte auf einen weiteren, deutlich ungewöhnlicheren Befund:

In der Wohnung befanden sich mehrere große Cannabis-Pflanzen sowie spezielle Aufzuchtzelte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde die Wohnung noch am Abend durchsucht. Dabei entdeckten die Polizisten im Obergeschoss des Hauses ein Raum, der vollständig als Indoor-Plantage genutzt wurde. Mehrere Zelte mit Cannabis-Pflanzen, umfangreiche Beleuchtungs- und Wärmetechnik sowie mit Alufolie verkleidete Wände deuteten auf einen professionellen Anbau hin. Die Cannabis-Pflanzen, bereits geerntetes Material sowie die gesamte Aufzuchttechnik wurden sichergestellt. Gegen den Bewohner des Hauses wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 14:24

    POL-OS: Osnabrück: Versuchter Einbruch in Kindergarten - Tatverdächtiger festgenommen

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 0:15 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Kindergarten an der Bramstraße in Osnabrück. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte einen Mann, der den Anschein erweckte, in das Gebäude einbrechen zu wollen, und verständigte umgehend die Polizei. Aufgrund dieser Hinweise wurden mehrere Streifenwagen zur ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 07:36

    POL-OS: Osnabrück: Fahrzeugbrand auf Parkplatz an der Hannoverschen Straße

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Montag, gegen 00.00 Uhr, geriet auf einem Parkplatz an der Hannoverschen Straße ein Transporter aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Transporter brannte jedoch vollständig aus. Zudem wurde die Fassade eines angrenzenden Gebäudes leicht beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren