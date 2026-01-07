Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Rauchmelder deckt mehr als nur verbranntes Essen auf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Osnabrück (ots)

Ein Feuerwehreinsatz wegen angebrannten Essens führte am späten Dienstagabend zur Entdeckung einer Cannabisplantage. Gegen 22 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhaus an der Straße Am Tannenwald gerufen, nachdem dort eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Vor Ort verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zur Wohnung und stellte eine deutliche Rauchentwicklung fest. Ursache war offenbar vergessenes Essen im Backofen. Der Bewohner des Hauses war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Nachdem das angebrannte Essen aus der Wohnung entfernt und die Räume kontrolliert worden waren, stießen die Einsatzkräfte auf einen weiteren, deutlich ungewöhnlicheren Befund:

In der Wohnung befanden sich mehrere große Cannabis-Pflanzen sowie spezielle Aufzuchtzelte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde die Wohnung noch am Abend durchsucht. Dabei entdeckten die Polizisten im Obergeschoss des Hauses ein Raum, der vollständig als Indoor-Plantage genutzt wurde. Mehrere Zelte mit Cannabis-Pflanzen, umfangreiche Beleuchtungs- und Wärmetechnik sowie mit Alufolie verkleidete Wände deuteten auf einen professionellen Anbau hin. Die Cannabis-Pflanzen, bereits geerntetes Material sowie die gesamte Aufzuchttechnik wurden sichergestellt. Gegen den Bewohner des Hauses wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell