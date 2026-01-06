PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Einbruch in Kindergarten - Tatverdächtiger festgenommen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 0:15 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Kindergarten an der Bramstraße in Osnabrück. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte einen Mann, der den Anschein erweckte, in das Gebäude einbrechen zu wollen, und verständigte umgehend die Polizei. Aufgrund dieser Hinweise wurden mehrere Streifenwagen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Im Rahmen der Fahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten den mutmaßlichen Täter im Außenbereich des Kindergartens feststellen. Die Personenbeschreibung des Zeugen erwies sich dabei als entscheidend. Bei der Kontrolle führte der Mann einen Hammer mit sich, der nach bisherigen Erkenntnissen zum Aufhebeln von Türen und Fenstern genutzt worden sein soll. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann zudem im Besitz eines offenen Haftbefehls war. Der Tatverdächtige, ein 68 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz, ließ sich widerstandslos festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er einem Haftrichter beim Amtsgericht Osnabrück vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiterhin an, unter anderem um zu prüfen, ob der Mann für weitere gleichgelagerte Taten in Kindertagesstätten in Betracht kommt.

