Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: unklarer Geruch sogt für Räumung - Supermarkt vorübergehend geschlossen

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag kam es in einem Supermarkt an der Bramscher Straße in Bersenbrück zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Anlass des Einsatzes war eine Geruchsbelästigung unklarer Ursache. Nach ersten Erkenntnissen bestand der Geruch bereits seit den Morgenstunden. Gegen 13 Uhr wurde der Markt vorsorglich geräumt. Die alarmierte Feuerwehr führte Messungen in den Verkaufsräumen durch. Dabei wurden leicht erhöhte Werte unter anderem von Salz- und Blausäure festgestellt. Parallel wurde bekannt, dass es im Gebäude zu einem Defekt an einem mobiler Heizungslüfter gekommen war. Aufgrund der zeitlichen Abläufe gilt diese jedoch nach derzeitigem Stand nicht als Auslöser der Geruchsbildung. Als mögliche Ursache wird derzeit ein technischer Defekt, etwa ein Kabelbrand, geprüft. Vier Mitarbeitende klagten über leichte gesundheitliche Beschwerden in Form von Kopfschmerzen. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr belüftete die Räumlichkeiten. In Abstimmung mit der Marktleitung wurde entschieden, den Supermarkt vorerst geschlossen zu halten. Ob weitere technische Überprüfungen, etwa durch einen Elektriker, erforderlich sind, wird derzeit geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Geruchsbelästigung aufgenommen. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung Dritter über den betroffenen Markt hinaus liegen aktuell nicht vor.

