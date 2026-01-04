PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Osnabrück: Vollbrand eines Restaurants in der Osnabrücker Innenstadt

Osnabrück (ots)

Am Samstag gegen 20:00 Uhr kam es in der Herrenteichstraße zu einem Vollbrand eines Restaurants. Zahlreiche Notrufe bei Polizei und Feuerwehr meldeten das Brandgeschehen. Mit einem Großaufgebot rückten Einsatzkräfte beider Behörden zur Einsatzörtlichkeit aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte der Vollbrand des im Erdgeschoss eines Hauses gelegenen Restaurants festgestellt werden. Alle Gäste konnten das Lokal rechtzeitig verlassen. Eine Mitarbeiterin, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Keller des Gebäudes aufhielt, wurde später aus dem Gebäude befreit. Sie erlitt leichte Verletzungen, wurde medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zudem ein Gast durch Rauchgas leicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich vollständig löschen.

Durch das Feuer wurden nicht nur das Restaurant selbst, sondern auch die darüber befindlichen Räume beschädigt. Betroffen sind unter anderem Büroräumlichkeiten, Praxen sowie mehrere Wohnungen, die zum Teil durch die Flammen und dem entstandenen Rauch beschädigt wurden.

Der Brandhergang und die Ursache des Feuers sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Durch das Feuer entstand erheblicher Gebäudeschaden. Auch die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht exakt beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

