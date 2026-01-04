PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Georgsmarienhütte: Brand eines mobilen Toilettenhäuschen mit hohem Sachschaden

Osnabrück (ots)

Am Freitag gegen 14:00 Uhr kam es an der Oeseder Straße zu einem Brand eines mobilen Toilettenhäuschen. Zur genannten Zeit gingen bei Feuerwehr und Polizei zahlreiche Notrufe ein, in denen gemeldet wurde, dass das dortige Toilettengebäude in Vollbrand stehe. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Das Gebäude stand bereits in Flammen. Die Feuerwehr begann umgehend mit umfangreichen Löscharbeiten.

Durch das schnelle Eingreifen konnte eine große Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Das Toilettengebäude, das sich in unmittelbarer Nähe des dortigen Weihnachtsmarktes befindet, wurde vollständig zerstört. Ein angrenzendes Gebäude erlitt erhebliche Schäden an der Außenfassade. Zudem wurden zwei im Umfeld abgestellte Pkw durch die Flammen beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Schadenshöhe wird nach ersten Schätzungen auf etwa 150.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

