Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zigarettenautomat zerstört - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitag kam es gegen 02:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Zigarettenautomaten an der Atterstraße.

Zwei bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, den Automaten gewaltsam zerstört zu haben, um an dessen Inhalt zu gelangen. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte umgehend die Polizei. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern verlief ohne Erfolg.

Die Tatverdächtigen werden als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Sie trugen dunkle Kleidung und hatten die Kapuzen aufgesetzt.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zu möglichem Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den beschriebenen Personen oder zu auffälligen Fahrzeugen zum genannten Tatzeitpunkt geben können, sich unter den Telefonnummern 0541 / 327-2215 oder 0541 / 327-3203 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

